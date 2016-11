Os deputados Zé Raimundo (estadual) e Waldenor Pereira (federal) realizaram na tarde de hoje o evento: “Gestão Municipal: Cenários e Desafios”, onde reuniram prefeitos e vereadores eleitos de cerca de 30 municípios da região Sudoeste.

O evento “A Gestão Municipal: Cenários e Desafios” falou sobre a transição governamental e para abordar o tema, reuniu autoridades políticas e profissionais para auxiliar novos prefeitos e vereadores a iniciar os mandatos com planejamento, buscando a eficiência administrativa.

À frente da União dos Municípios da Bahia (UPB) há seis anos, a Presidente Maria Quitéria (foto) falou sobre os desafios que os novos gestores devem enfrentar: “A gente sabe que hoje recurso público é escasso, não porque o recurso público acabou ou diminuiu tanto, mas porque as demandas aumentaram. Então é natural que a gente se adeque ao momento, colocando a parceria público-privada em tudo o que for fazer, priorizando as áreas de saúde e educação (…) buscando principalmente o equilíbrio financeiro”, explicou.

O evento foi também um primeiro contato com os gestores para discutir como os mandatos de Zé Raimundo e Waldenor vão trabalhar e apoiar as prefeituras, por meio de emendas parlamentares e da mediação junto aos órgãos estaduais e federais.

O deputado Zé Raimundo reforçou a importância dessa parceria com os gestores e avaliou o atual cenário político: “Um cenário desafiador, infelizmente de cortes de políticas públicas, de cortes de programas sociais e que colocam todos os prefeitos, todas as gestões municipais numa situação difícil. Por isso estamos aqui nos solidarizando com essas gestões e apoiando efetivamente para que elas possam se desenvolver na área do planejamento, na área da ação e, sobretudo, na convicção de que os nossos mandatos podem ajudar muito essas prefeituras e esses vereadores”, concluiu.

Já o deputado Waldenor destacou o evento como sendo o “primeiro contato com os novos prefeitos e vereadores, possibilitando a eles alguns esclarecimentos das áreas tanto administrativa quanto jurídica, que envolvem esse momento de transição entre governos e já convidando-os para esse diálogo intergovernamental com os secretários estaduais, representantes do governador Rui Costa, aqui presentes”.

O seminário abordou ainda outros temas, como a importância da elaboração do Plano Municipal de Saneamento, a parceria dos municípios com a segurança pública, os aspectos jurídicos e administrativos na transição e posse, dentre outros assuntos.

Participaram o secretário de Relações Institucionais do governo Rui Costa, Josias Gomes, o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Geraldo Reis, o superintendente de Saneamento Raimundo Neves, representando a secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, o coronel Inácio Lira, Comandante do Policiamento da Região Sudoeste, a Presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Maria Quitéria, o advogado e assessor jurídico Alexandre Pereira, além de assessores parlamentares.