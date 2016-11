“Hora de Vender”: Palestras do Sindicato dos Comerciários

Faça já sua inscrição para participar da última palestra do Ciclo de Palestras dos Comerciários que ocorrerá esse ano. A palestra acontece na próxima terça-feira, dia 29 de novembro, com o tema “Hora de Vender”, e será ministrada pela consultora do Senac, Aiana Santos.

“Está chegando a hora de fomentar as vendas com estratégias inovadoras para se destacar no mercado. Começando a pensar e agir de forma diferente. Para isso, é necessário se adequar as necessidades para manter e adquirir novos clientes”, ressaltou Aiana.

A palestra acontecerá na sede do Sindicato dos Comerciários, às 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link (Inscrição). Vale ressaltar que ao final os participantes ainda recebem certificado.