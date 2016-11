5 bebidas alcoólicas menos calóricas

Nutricionista dá dicas de como escolher corretamente as bebidas sem perder a diversão

O ano passou mais rápido do que imaginávamos e logo começam novamente as confraternizações de final de ano. Datas alegres que passamos com a família e amigos queridos em meio a tantos brindes, não é mesmo? Mas para quem está de dieta essas datas podem se tornar um pesadelo, afinal, são tantas opções, qual drink escolher? Segundo a Helenice Tatewaki, nutricionista do Boteco Todos os Santos – um dos maiores e mais famosos bares da Vila Madalena -, não existe muito segredo, basta manter sempre o autocontrole, fazer o organismo gastar energia e optar pelas bebidas menos calóricas. Desta forma, você verá que é possível frequentar festas, jantares e happy hours sem colocar em risco os seus objetivos de controlar ou manter o peso. Confira as sugestões e algumas curiosidades:

1. Cerveja (44 Kcal por 100 ml)

Curiosidades: em 2014, no Congresso Europeu, em Bruxelas, foram apresentados estudos que mostram que o consumo moderado de cerveja, junto a uma dieta saudável, ajuda a prevenir complicações cardiovasculares maiores como o infarto do miocárdio ou o acidente vascular cerebral, devido a presença de mais de 50 polifenóis (antioxidante), vitaminas do complexo B, além do magnésio e potássio, porém ambos em pequena quantidade. A cerveja, com e sem álcool, ainda pode trazer possíveis benefícios para a saúde cardiovascular, obesidade, nutrição e prevenção do envelhecimento celular. A crença de que a cerveja causa “barriga” foi desmentida pela Kathryn O’Sullivan, doutora de saúde pública no Reino Unido. Na verdade, o consumo excessivo de qualquer tipo de álcool pode levar ao aumento de peso, mas não se feito de forma moderada (até dois drinques por dia para homens e um para mulheres).

2. Sidra (50 Kcal por 100 ml)

Curiosidades: a Sidra é uma bebida que se obtém de duas etapas de fermentação do sumo de maçãs com valor alcóolico entre 5 e 7% vol, sendo que na Europa ainda é possível encontrar também feito de pera. É considerada uma bebida não muito rica em calorias, já que cerca de 100 ml fornece 50 Kcal, e se destacam os seguintes nutrientes: minerais e vitaminas do grupo B, embora seja preciso dizer que não contém fibra. A bebida conta com propriedades antioxidantes, devido a presença de polifenóis.

3. Chopp (60 Kcal por 100 ml)

Curiosidades: a palavra Chopp vem do alemão “Schopp”, que é uma medida de volume, equivalente a 300 ml. A temperatura ideal para a bebida é sair da máquina com entre 0 e 2ºC, para que chegue à mesa com 3 ou 4ºC e seja consumido entre 6 e 8ºC. Apesar dos ingredientes serem os mesmos da cerveja, o chopp é consumido fresco, logo após a maturação, e a cerveja recebe mais uma pasteurização, é engarrafada quente e posteriormente a temperatura é abaixada rapidamente, resultando assim numa vida útil maior. Isso resulta também na diferença do sabor. Além disso, o chopp é servido em chopeiras e recebe uma adição de gás carbônico extra para dar mais cremosidade à bebida.

4. Gim-tônica (68 Kcal por 100 ml)

Curiosidades: a bebida é obtida a partir de grãos como a cevada, centeio e outros ingredientes como alguns tubérculos e a sua graduação varia de 40 à 50. O drink surgiu pela necessidade dos soldados ingleses de consumir quinino para evitar a malária. Como o tônico com quinino era muito amargo, os soldados adicionavam gim para torná-lo mais palatável e deu certo! Atualmente é bastante difundido no mundo, especialmente no Reino Unido e já faz parte de drinks clássicos, como o negroni, gin fizz, e gin tônica, além de novas criações.

5. Prosecco (85 Kcal por 100 gramas)

Curiosidades: Prosecco é uma casta de uva branca da família Vitis Vinifera, originária da região do Vêneto, na Itália. Seu nome também identifica o vinho branco espumante em cuja produção é empregada. A bebida apresenta antioxidante, mas em menor quantidade do que o vinho tinto.

Outras dicas:

Para quem não abre mão de uma cerveja bem gelada ou, até mesmo, variadas bebidas, no dia em que souber que vai beber, consuma bastante proteína magra como, por exemplo, peito de frango, peixes e carnes sem gordura e muita salada. Desta forma, você se sentirá mais saciado (“cheio”), pelo fato do metabolismo da proteína ser mais lenta e também pela alta ingestão de fibras, da salada.

Dance, pule e se movimente. Além de se divertir, também estará gastando mais energia.

Intercale o consumo de cerveja com um copo de água! Além de diminuir o número de calorias ingeridas, você ainda evita a ressaca do dia seguinte. É importante lembrar que o álcool em excesso irá desidratá-lo!

“Saiba que você pode escolher uma bebida para brindar e dar apenas um gole ou dois, depois pode optar por algumas das sugestões menos calóricas acima para aproveitar o restante da confraternização com a família e amigos, sem perder a diversão, mas sempre com moderação”, sugere a nutricionista Helenice Tatewaki. “Lembrando que essas dicas são consideradas para pessoas saudáveis. Caso haja alguma restrição, procure sempre a orientação de um médico ou nutricionista”, conclui.

