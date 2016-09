Abertas inscrições: Feira de Estágio de Vitória da Conquista

Estão abertas as inscrições para estudantes interessados em participar da IX Feira de Estágio de Vitória da Conquista. A feira acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro, na Faculdade Maurício de Nassau. Serão oferecidas palestras, capacitações, apresentações culturais, núcleos de atendimento, feira de livros, corrida, mural de vagas e painel de carreiras.

A feira acontece desde 2007 e recebe um público médio de 3 mil pessoas. Promovida pelo IEL e pelo Fórum de Estágio da Bahia, com o apoio de instituições ensino superior, técnico e médio, empresas da região e parceiros o evento é resultado de um esforço coletivo que visa proporcionar à comunidade conhecimento, interação e a oportunidade de participar de atividades de cultura, esporte e arte.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.agendadeestagio.com.br ou no dia do evento, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Informações: (77) 3201-5720.