Abertas inscrições para a 6ª Feira de Empreendedorismo

Estão abertas, até o dia 16 de outubro, as inscrições para a 6ª Feira de Empreendedorismo, Ciência e Inovação (6ª FECIBA), promovida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Os estudantes e professores do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e da Educação Profissional das escolas estaduais devem submeter seus projetos à seleção pelo Portal da Educação.

O objetivo da FECIBA é incentivar o desenvolvimento social e tecnológico de projetos em sala de aula, no âmbito do projeto Ciência na Escola, da Secretaria da Educação. Uma das novidades para este edição é que a FECIBA apresentará também como temáticas o empreendedorismo e a inovação, conforme explica o coordenador da Feira, Rogério Lima. “Este foco no empreendedorismo pode fazer com que os estudantes também realizem projetos de investigação social que se transformem em algo que eles possam levar para as suas futuras carreiras profissionais”, explica.

A previsão é de que sejam inscritos aproximadamente dois mil projetos. Em 2015, o Ciência na Escola alcançou 458 escolas, em 300 municípios, beneficiando mais de 300 mil estudantes da rede estadual com a educação científica. Mais informações no site da Secretaria da Educação.