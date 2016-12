Alunos de escola municipal lançam livro de crônicas

Acontecimentos diários vistos através dos olhos de adolescentes transformaram futebol, passeios, conversas entre amigos e outros assuntos triviais em crônicas. Temas polêmicos, como o bullying e o racismo também ganharam espaço na obra “ A viagem das crônicas”. Escrito por alunos do 9° ano da Escola Municipal Professora Fidelcina Carvalho Santos, o livro, que reúne textos de 37 estudantes foi apresentado, na manhã desta quinta-feira, 22, aos membros do Governo Municipal.

Na ocasião, a professora de Língua Portuguesa, Rita de Cássia Leite, idealizadora do projeto, destacou a parceria com a Prefeitura Municipal. “Apresentamos o projeto à Secretaria Municipal de Educação, que mostrou empenho em imprimir o livro, que é um trabalho conjunto, pois contou com a participarão de todos, principalmente dos alunos”.

Entusiasmado com a iniciativa e produção dos estudantes, o prefeito Guilherme Menezes, lembrou que o livro é fruto do verdadeiro processo de aprender. “Ninguém chega à escola como um papel em branco. Cada um traz histórias e ensinamentos dentro de si, além de espaço para aprender coisas novas. A educação é uma troca e a escola Fidelcina Carvalho Santos está consciente disso ao desenvolver esse e outros projetos importantes”, destacou o gestor.

Para a estudante Marcelly Barros, autora da crônica “Calçadas descalças”, o momento é de agradecimento. “Somos gratos a todos aqueles que acreditaram e nos apoiaram nesse projeto. Eu não imaginava que ficariam assim. Acredito que todos nós estamos orgulhosos”. E Vanessa Viana, mãe de uma das alunas completou: “esse trabalho nos emociona muito, pois tivemos a oportunidade de ver o nascimento deles como escritores”.

“A viagem das crônicas” traz prefácio de Lillo Parra, autor de quadrinhos e vencedor do HQMIX – o Oscar dos Quadrinhos no Brasil. O livro será distribuído para as escolas municipais e poderão ser encontrados nas Salas de Leitura.