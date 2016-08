Alunos usam redes sociais: debater temas atuais

Utilizar as redes sociais para integrar os estudantes e promover debates sobre temas escolhidos pelos próprios alunos. Essa é a proposta do projeto ‘Lentes Novas’, desenvolvido pelo Centro Estadual de Educação Profissional em Apoio Educacional e Tecnologia da Informação Isaías Alves (Ceep), localizado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

A ideia surgiu da percepção de professores de que o conhecimento pode ser construído coletivamente e utilizando ferramentas que são familiares aos jovens. “O conteúdo teórico de sala estava sempre muito dissociado da prática e isso fazia os meus estudantes perderem o gosto pela aprendizagem. Daí que surge o projeto Lentes Novas. Eles [os alunos] estão nas redes, mas agora eles estão produzindo textos, buscando recursos e compartilhando ideias”, explica a professora Gemima Lopes.

Além de compartilharem as suas pesquisas, os colegas contribuem com comentários e troca de conteúdos. Essa interatividade é, para os estudantes, uma ferramenta que também funciona como fonte de aprendizado. Para Beatriz dos Santos, funcionou como um estímulo. “A educação hoje para mim não é só as matérias da escola, é a gente se educar para a vida, para ser um cidadão”, conta a aluna.

Esse protagonismo juvenil no debate e na construção do conhecimento é tema de mais um vídeo da série ‘Educar para Transformar’, produzida pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) e que conta a história de pessoas e ideias que têm mudado a educação no estado, tanto na capital quanto no interior.