Álvaro Pithon cobra – com ampla razão – asfaltamento da rua da Casa do Amor

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal nesta sexta-feira, 18, o vereador Álvaro Pithon voltou a cobrar o asfaltamento da rua O do loteamento Jardim Guanabara, no bairro Felícia, onde fica a Casa do Amor, instituição que oferece abrigo, alimentação e cuidados para pacientes carentes em tratamento de câncer na cidade. “Aquilo ali é um hospital. Um hospital que vive na poeira”, lamentou o parlamentar.

Álvaro Pithon disse que continuará cobrando a realização da obra, mesmo não acreditando que o atual prefeito o atenderá. “Infelizmente o senhor prefeito não vai pavimentar a referida artéria”, disse ele. “Se Guilherme não fizer a obra, eu irei cobrar do prefeito eleito, Herzem Gusmão”, avisou o vereador.

Sobre a feira do Ceasa, no Centro da cidade, Pithon denunciou que não está havendo fiscalização por parte dos fiscais da Prefeitura Municipal nem policiamento da área. Ele pediu que o policiamento e a fiscalização sejam reativados na feira.

Nota da redação: é impressionante o descaso da prefeitura com a Casa do Amor. A Casa do Amor mantém mais de oitenta pacientes em tratamento de câncer, sem custar um centavo aos cofres públicos. Vive das doações da comunidade e de trabalhadores voluntários.