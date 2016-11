Bahia Rural Contemporânea diversidade do interior baiano

Chopp de cacau, barrinhas de cereais com sabores exóticos, chocolates especiais, massas prontas para bolos, néctar de frutas, queijos, doces, carne de cordeiro, defumados, mel, cachaça artesanal, mariscos, artesanato, moda e uma infinidade de iguarias, poderão ser conferidos durante a primeira edição do Bahia Rural Contemporânea, que irá abrigar a VII Feira Baiana da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma Agrária (VII Febafes).O Bahia Rural Contemporânea, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), será realizado simultaneamente com a 29ª Feira Internacional da Agropecuária (Fenagro), no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, no período de 26 de novembro a 4 de dezembro. A expectativa da SDR é movimentar mais de R$ 3 milhões em negócios.

O evento, que tem o objetivo de destacar a diversidade e riqueza produtiva e cultural, promover a divulgação e comercialização dos produtos da agricultura familiar, economia solidária, reforma agrária e povos e comunidades tradicionais, foi apresentado nesta quinta-feira (17) pelo secretário Jerônimo Rodrigues, durante almoço de lançamento da Fenagro, em Salvador.

Rodrigues observou que a Fenagro é um momento oportuno para revelar a força que tem a agricultura baiana e de mostrar a produção da agricultura familiar, reforma agrária, economia solidária e povos e comunidades tradicionais. “Serão apresentados um conjunto de produtos das principais cadeias produtivas do estado (cacau, mel, mandioca, leite, umbu, entre outras), com grande potencial de mercado, e essa é mais uma oportunidade de negócios e expansão”.

O secretário destacou que na feira também estarão disponíveis produtos já conhecidos como a cerveja de umbu, a linguiça de tilápia e o licuri caramelizado, salientando que, nesta edição, os visitantes terão a possibilidade de conhecer o processo de produção da cerveja de umbu. A SDR vai instalar um protótipo de agroindústria, onde o público poderá degustar e interagir com inovações para o setor de empreendimentos agroindustriais da agricultura familiar. O Bahia Rural Contemporânea, organizado em uma área de cinco mil metros quadrados, vai abrigar ainda a Feira Tecnológica da Agroindústria Familiar e o 1º Salão dos Territórios de Identidade da Bahia.

Força da Agricultura Familiar

A Bahia tem o maior número de famílias que vivem da agricultura, responsável por 77% dos alimentos saudáveis que chegam à mesa dos baianos. De acordo com o Censo Agropecuário (IBGE, 2010), o estado reúne o maior número de estabelecimentos da agricultura familiar, com cerca de 700 mil propriedades. Ainda segundo o Censo, o segmento responde também por 44% de tudo que é produzido na agropecuária no estado, com o Valor Bruto da Produção (VBP) anual de R$ 3,74 bilhões.