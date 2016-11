Bahia Território Esportivo será instalado em Conquista

BAHIA TERRITÓRIO ESPORTIVO– um novo conceito de se praticar o esporte

O Governo da Bahia vem trilhando um novo rumo para a administração pública. Através de uma gestão eficiente e preocupada com os interesses da população, firmou a missão de propor e coordenar políticas públicas mais efetivas na promoção da integração social e da qualidade de vida da sociedade.

Em conformidade com a estratégia governamental, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) traçou uma visão de futuro: ser referência nacional no desenvolvimento de políticas públicas inovadoras voltadas para o protagonismo juvenil, o esporte e a atividade física e o enfrentamento ao uso e abuso de drogas.

O projeto BAHIA TERRITÓRIO ESPORTIVO, é a concretização destes conceitos em ações.

O projeto BAHIA TERRITÓRIO ESPORTIVO tem o objetivo de promover e disseminar a experimentação e a prática de 9(nove) modalidades olímpicas pelo Estado da Bahia, são elas: judô, tênis de mesa, badminton, handebol, luta olímpica, boxe, basquete 3×3, atletismo e o paradesporto.

Os municípios beneficiados são: Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna, Camaçari e Juazeiro.

Serão cinco dias de ações promovendo a experimentação esportiva nas escolas, além, claro, dos quatro dias de arena. A expectativa é de que cerca de 4.200 atendimentos sejam realizados em cada cidade.

As clínicas de iniciação esportiva nas escolas possuem objetivos de promover a chegada da Arena Multidesportiva na cidade e levar para dentro do ambiente escolar, uma palestra sobre a história das olimpíadas, os símbolos olímpicos, desenvolvendo e promovendo o olimpismo. Desta forma acontece a correlação entre a formação escolar e os valores intrínsecos a prática do esporte. Ao final os escolares são chamados a experimentar e a vivenciar algumas das modalidades.

A Arena Multidesportiva é uma estrutura inovadora com um novo conceito de promoção do esporte. A vivência da iniciação esportiva ao alcance da população acontecerá de forma espontânea e prazerosa. A Arena estará dividida em ambientes onde serão ofertadas as modalidades de badminton, tênis de mesa, handebol, judô, wrestling (luta olímpica), boxe, basquete 3×3, atletismo e o paradesporto.

A cidade de Vitória da Conquista será contemplada pelo projeto no período do dia 28 de novembro ao dia 2 de dezembro com as ações nas escolas (lista das escolas participantes abaixo) e no período de 30 de novembro ao dia 3 de dezembro a população poderá experimentar as modalidades na arena que será montada na Praça Nossa Senhora dos Verdes no bairro Brasil, com solenidade na sexta, 2, às 10 horas.

A entrada é gratuita para toda a população.