Bancários em greve aderem ao outubro rosa

Com o início de um novo mês e a permanência da paralisação, os bancos ao invés de negociar estão intensificando os ataques à categoria e tentando inviabilizar o direito constitucional de greve.

Hoje (03), os bancários completam o 28º dia de greve fortalecendo o Outubro Rosa. A ação faz parte de um calendário internacional de combate ao câncer de mama e colo de útero, que é o segundo mais recorrente no mundo, perdendo apenas para o de pele. O mês de outubro foi escolhido para alertar a população sobre os riscos e a necessidade de diagnóstico precoce deste tipo de câncer. A categoria se junta a essa luta por compreender a importância de ajudar divulgando a necessidade dos exames preventivos.



Negociações emperradas

A mobilização categoria avança com o descaso dos bancos na negociação. A Fenaban insiste em manter uma proposta que não cobre sequer a perda salarial de 9,62%, que a categoria acumula desde agosto do ano passado.

Os bancários de Conquista e Região estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira, 03, em assembleia, para discutir e avaliar a Greve Nacional dos Bancários. O encontro aconteceu às 15h, na sede do Sindicato dos Bancários, localizada na Rua Dois de Julho, 122, Centro.

“Neste momento é fundamental a participação da categoria nesta assembleia para que a gente consiga traçar as estratégias de negociação com os bancos. Desde o início da Campanha os bancos se negam a abrir as discussões das pautas específicas e estão tratando o reajuste com um grande descaso. Nossa única saída é fortalecer ainda a nossa luta”, aponta Sarah Sodré, diretora Representante na Federação.

Esta é considerada a maior greve da história, com mais de 13 mil agências paralisadas em todo o país. Na base do Sindicato de Vitória da Conquista e região, 80% das unidades continuam sem realizar atendimento.

Para o presidente do Sindicato, Paulo Barrocas, a greve tem se mostrado nacionalmente forte e deve continuar até que a Fenaban refaça sua proposta e atenda as necessidades dos bancários. “Temos visto a mobilização de forma positiva, pois, a categoria tem se mostrado unida, sem fraquejar diante das tentativas de interdito e do descaso dos bancos conosco e com a população. Inclusive, já foram criados grupos de trabalho para uma maior organização da greve”, afirmou.

Ainda não há uma previsão para o fim da greve dos bancários, uma vez que nenhuma nova rodada de negociação com Fenaban foi agendada.