Cachorro de rua dorme em manjedoura de presépio

O presépio está montado no município de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas (Foto: Divulgação)

Assim como as árvores enfeitadas e piscas que iluminam casas e ruas, os presépios também já viraram tradição no Natal. Para os cristãos, trata-se de uma referência que remete para o nascimento de Jesus, em Belém.

Em tamanho real ou miniaturas, geralmente são compostos por imagens que representam a Virgem Maria, São José, Estrela de Belém, os Três Reis Magos e outras que, juntas, lembram toda a cena do nascimento.

Tradicionalmente, o presépio é montado dias antes do Natal e a imagem do Menino Jesus só é colocada na manjedoura no dia 25 de dezembro, por isso é comum encontrá-los com um espaço vazio.

No município de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais, uma figurinha de quatro patas se aproveitou do espaço e “ocupou” o lugar na manjedoura onde ficaria a estátua do Menino Jesus.

Os moradores da cidade se encantaram com toda a inocência do cãozinho de rua e até o cobriram com uma manta e levaram ração. A foto do cachorro como “integrante” do presépio foi compartilhada nas redes sociais e na página de humor “Catioro Reflexivo” já tem mais de 45 mil curtidas e 2 mil compartilhamentos. É para se apaixonar mesmo, não é?!

Por Thaiz Blunck

Fonte: Folha Vitória