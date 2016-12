Caixa divulga projetos culturais patrocinados em 2017

As atividades vão contemplar a programação da Caixa Cultural em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo

Os projetos culturais que receberão patrocínio da Caixa Econômica Federal, em 2017, serão divulgados nesta terça-feira (27). Das 4.820 propostas inscritas, 252 foram selecionadas e serão beneficiadas como investimentos de R$ 55 milhões.

As atividades vão contemplar a programação da Caixa Cultural em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Cerca de 400 eventos devem ser realizados entre março de 2017 e fevereiro de 2018.

A iniciativa contempla a ocupação dos espaços da Caixa Cultural, apoio a festivais de teatro e dança, bem como ao Patrimônio Cultural Brasileiro. O valor máximo de patrocínio, por cidade solicitada, é de R$ 300 mil.

Cada interessado poderia apresentar até dez projetos, podendo ser em uma ou mais cidades com Caixa Cultural. Foram aceitos projetos de artes visuais, teatro, dança, música, cinema e vivências (cursos, seminários, apresentações).

Teatro e dança

Por meio do programa de apoio para festivais de teatro e dança, foram selecionados projetos de festivais de teatro, dança e de multilinguagem em todas as regiões do Brasil.

Das 527 propostas inscritas, foram selecionadas 36, sendo 11 de dança, 15 de teatro e 10 de multilinguagem. O valor máximo concedido será de R$ 200 mil, e os projetos devem ser realizados entre janeiro do próximo ano e fevereiro de 2018.

Dos 69 projetos inscritos por instituições museológicas, para a iniciativa Caixa de apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro, 13 foram selecionados para o patrocínio. Entre eles estão: programas pedagógicos (oficinas, palestras, cursos, visitas mediadas), programação de mostra de seu acervo permanente e mostras temporárias.

Confira o resultado das seleções.

Projetos Culturais Caixa 2016

Em 2016, foram selecionados 276 projetos para ocupação dos espaços da Caixa Cultural em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Com um investimento de mais de R$ 45,3 milhões, esses projetos serão realizados até fevereiro de 2017.