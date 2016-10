Caixa e Artemisia selecionam negócios de impacto social

Projetos receberão até R$ 200 mil para desenvolver soluções que irão beneficiar muitos brasileiros

A Caixa Econômica Federal e a Artemisia lançam, nesta segunda-feira (3), o programa “Desafio de Negócios de Impacto Social – Educação Financeira e Serviços Financeiros para Todos”, que vai selecionar, em todo o país, negócios com soluções inovadoras em serviços financeiros para a população de baixa renda.

Para a primeira etapa, serão escolhidos no máximo 15 negócios que receberão até R$ 15 mil cada para testes e refinamento do modelo de negócio. Na segunda etapa, 5 empreendedores serão selecionados e receberão até R$ 200 mil para pilotarem suas soluções junto ao público beneficiário. As inscrições estão abertas até 30 de outubro e podem ser feitas no site http://www.artemisia.org.br/desafiocaixa/.

Para Jean Rodrigues Benevides, gerente nacional de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental da CAIXA, o desafio de promover a inclusão financeira de forma sustentável é elevado e exige um conjunto de ações inovadoras. “A CAIXA decidiu apoiar a aceleração de negócios de impacto social para buscar soluções inovadoras e escaláveis para melhoria contínua do relacionamento e dos negócios com nossos clientes, especialmente a população de baixa renda”, declara.

O recurso de apoio ao projeto origina-se do Fundo Socioambiental CAIXA, que recebe até 2% do lucro líquido da empresa e os destina para ações e projetos estruturantes de caráter socioambiental alinhados à promoção do desenvolvimento sustentável, da inclusão social e da cidadania.

O objetivo da iniciativa é mudar a realidade da população por focar em um setor estruturante para transformação do país via inclusão financeira. A meta é que esses empreendedores possam avançar nas soluções – com oportunidade de validarem suas hipóteses e testar ‘pilotos’ com o público beneficiário – e, com isso, ter soluções adequadas para impactar a vida de muitos brasileiros.

Fundo Socioambiental CAIXA:

O Fundo Socioambiental CAIXA (FSA CAIXA) é um agente ativo no fortalecimento de parcerias estratégicas e se constitui como mais um mecanismo de relacionamento da CAIXA com entidades públicas e privadas, inspirando ações e negócios estruturados em mecanismos inovadores e promotores do desenvolvimento sustentável.

O aporte do FSA CAIXA também pode ser associado a doações e repasses de outros fundos de entidades nacionais e internacionais interessados em fomentar atividades e projetos socioambientais em parceria com a CAIXA.

A carteira de projetos do FSA CAIXA tem mais de R$110 milhões aplicados em 155 projetos distribuídos por todo o país.

Para saber mais: www.caixa.gov.br\sustentabilidade