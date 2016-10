Câmara abre inscrições para Oficina de Atuação no Parlamento

O programa Oficina de Atuação no Parlamento, oferecido pela Câmara para a sociedade civil organizada, que contempla educação política e o exercício da cidadania coletiva, está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (3). Os interessados devem preencher um formulário eletrônico disponibilizado no portal da Câmara até 23 de outubro, onde são solicitados dados da instituição e de cada um dos representantes inscritos. O evento será realizado de 21 a 23 de novembro no Cefor e um plenário de comissões.

Serão oferecidas 50 vagas, sendo 25 vagas para representantes de sindicatos, conselhos profissionais e demais entidades de classe e outras 25 para membros de ONGs e associações comunitárias. A instituição interessada pode indicar até dois representantes. Tal estratégia é adotada para que não ocorram inscrições avulsas de pessoas interessadas em fazer o curso, mas que não façam parte do público-alvo. A seleção dos participantes é feita por ordem de inscrição, ou seja, os primeiros que se inscreverem e que atendam aos pré-requisitos de participação têm a vaga garantida.

Conduzido pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) e apoiado pela Comissão de Legislação Participativa (CLP), o programa busca contribuir na participação desses atores nos debates e decisões em curso no Parlamento, bem como apresentar o funcionamento e o papel do Poder Legislativo, informações sobre canais de comunicação da Câmara dos Deputados com a população e ferramentas para acompanhar e participar do processo de elaboração de leis.

Pré-requisitos

Para participar, o candidato deve ter ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos, fazer parte de associação, sindicato, ONG, OSCIP ou entidade profissional e de classe, além de apresentar a documentação exigida para inscrição. Por se tratar de um curso introdutório, não são necessários conhecimentos prévios para participação.

Durante os três dias do curso, os alunos participam de aulas dialogadas, mesas de debates, oficinas, visitas e outras vivências que possibilitam interação com o funcionamento e a dinâmica da Câmara dos Deputados, assim como contribuir no aprofundamento dos conhecimentos sobre o processo político e a democracia brasileira.

Apoio

A Câmara dos Deputados apoia a participação dos interessados e oferece almoço e lanche da tarde durante a realização do programa. As despesas com transporte aéreo ou rodoviário a Brasília, despesas com hospedagem e com deslocamento para o local das atividades são de responsabilidade dos participantes, assim como demais despesas pessoais. Mais informações podem ser consultadas pelo e-mail oficina.cefor@camara.leg.br e/ou pelos ramais 6-7618/6-7635.