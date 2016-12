Câmara Municipal homenageia Grupo Efatá

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta sexta-feira, 2, a Casa homenageou o Grupo Efatá, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na pessoa de Jaqueline França, pela realização do 1º Seminários de Surdos do Sudoeste Baiano. A homenagem, através da Moção de Aplauso Nº 148/2016, é fruto da iniciativa do mandato do vereador Adinilson Pereira.

Jaqueline França

Ao receber a homenagem, Jaqueline agradeceu pela homenagem e destacou que neste sábado, dia da pessoa com deficiência a sociedade precisa refletir sobre a inserção das pessoas na sociedade. “Quero agradecer primeiramente a Deus e em especial ao vereador Adinilson. Amanhã é o dia internacional da pessoa com deficiência e esse é um momento em que devemos trazer à memória as pessoas com deficiência que estão inseridas em nossa sociedade para que eles sejam respeitados dentro de suas possibilidades”, disse ela.