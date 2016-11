Câmara realiza Audiência Pública: Dia do Professor

ASCOM CÂMARA

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista realizou Audiência Pública para comemorar o dia do Professor. A iniciativa foi do vereador Coriolano Moraes, Professor Cori (PT), que agradeceu o apoio dos 21 vereadores e da Mesa Diretora, “que compreendeu a importância da Audiência”. Ao lado de Coriolano Moraes, participaram da Audiência os vereadores Arlindo Rebouças (PSDB); Antônio Ricardo Pereira, Ricardo Babão (PSL); Edjaime Rosa Bibia (PMDB); e o futuro edil Ademilton Palmeira Santos, conhecido como Denis do Gás (PSC). O vereador Fernando Vasconcelos (PT) justificou sua ausência.

A mesa principal foi composta pela ex-secretária municipal de educação, em cuja gestão foi criada o Conselho Municipal de Educação, Maria Conceição Meira Barros; o ex-secretário municipal de educação, Luiz Carlos Ibiapaba e Silva; representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB Conquista), Professor Cezar Nolasco; a coordenadora de Extensão da Fainor e representando o Edgar Larry, a professora Rosália Maria Santana Araújo; e representando o magistério Público Municipal e Estadual, Professores Ronilson Ferreira e Cláudia Carvalho de Santana; e representando o Conselho Municipal de Educação, Professor Pedro Emílio.

A mesa lateral foi constituída pela diretora da escola de Dantelândia, Diva Silveira; a diretora do Centro Integrado de Educação Navarro de Brito (CIENB), Nayara Oliveira Vasconcelos; o diretor do colégio Milton de Almeida Santos, Alex Vieira Santos; e pela diretora da escola em Cabeceira, Marli Jardim.

Coriolano Moraes

O cenário da política brasileira é de desafios – O vereador Coriolano Moraes disse que o evento “faz parte do calendário da CMVC desde 2013”. Afirmou que o projeto é de sua autoria, promovendo a Semana Municipal de Valorização e Reconhecimento dos Professores, com prêmios de professor emérito em destaque nas escolas municipais e particulares.

Professor Cori destacou que é necessário “buscar o empenho e compreender a dinâmica educacional e a importância dos profissionais do magistério para construção dos verdadeiros valores e plena significação para exercício da cidadania”. Ele advertiu que o cenário da política brasileira é de desafios, no qual despontam novas lutas, sobretudo a educação. “Vamos ter que defender essa bandeira que é prioritária para nós”, disse o vereador.

Maria da Conceição Meira Barros

Que significa um professor na ordem das coisas? – A educadora Maria da Conceição Meira Barros advertiu que a audiência deve ser um momento para refletir o aspecto sociocultural do país, em como a sociedade brasileira, seus diversos estratos, trata o professor. Para ela, a sociedade, “se não o trata com descaso, não trata da forma como deveria”. A educadora relatou visita que fez à Finlândia, país que possui a melhor educação do planeta, segundo indicadores. Ela integrou um grupo de 80 professores que visitou escolas e universidade finlandesas, conhecendo a rotina e as práticas pedagógicas. Para Maria Conceição, marcou o tratamento dedicado aos professores naquele país, a importância que eles concedem ao professor e à educação. Ela ouviu do ministro da Educação que na Finlândia não se mexe na educação, existe um pacto político que garante investimentos e continuidade.

Além de um Ministério de Educação Infantil, o país registra o magistério como a profissão mais concorrida, à frente de carreiras tradicionalmente disputadas como medicina, direito e engenharia. Conceição ressaltou que existe confiança entre os órgãos que compõem a educação naquele país e entre os profissionais. Segundo a educadora, o Brasil também registra bons exemplos de instituições públicas que conseguem se destacar, mas ainda há um longo desafio pela frente. “A classe política brasileira precisa dar a esse profissional o valor que ele merece”, afirmou.

Cezar Nolasco

Em determinadas cidades a situação é gravíssima – Representando a APLB Conquista, o Professor Cezar Nolasco, afirmou que vem atuando no movimento sindical a 16 anos. Esclareceu que a APLB Regional abrange Vitória da Conquista e mais 26 cidades. “A situação interiorana do professor se agrava a cada dia. Em determinadas cidades a situação é gravíssima”. Acrescentou que “reorganizamos o movimento sindical em Brumado e, depois de 15 anos, o governo municipal reformulou o Plano de Carreira. Em Rio de Contas, o professor recebe metade do salário mínimo”. Para ele, “as perspectivas são de luta. A partir do próximo ano, as categorias vão ter que se unir e lutar por seus direitos. Unidos ampliamos nossas conquistas. Feliz dia dos professores a todos os profissionais”.

Rosália Maria Santana Araújo

Mais que uma homenagem – A professora Rosália Maria Santana Araújo representou Edgard Larry, presidente do Conselho Municipal de Educação e Diretor Geral da Fainor. Ela parabenizou a Câmara pela homenagem e ressaltou que se trata de um reconhecimento da categoria e sua importância. Para Rosália, o professor tem papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Pedro Emílio

O Professor é a base de tudo –Representando o Conselho Municipal de Educação, Pedro Emílio, elogiou a atuação do vereadores Coriolano e Arlindo, afirmando que “são os vereadores da educação”. Ao ouvir atentamente fala de Maria Conceição Meira Barros sobre a educação na Finlândia. “Temos em Conquista, escolas que tem um patamar muito superior a outras Brasil afora. Caso da Primeiros Passos. Analisando a parte pedagógica das Primeiros Passos, percebemos uma diferença muto grande quando os meninos não ficam o tempo todo em uma sala de aula”. Acrescentou que “o professor é a base de tudo. Ele é quem faz o médico, político, dentista, tudo é passado pelas mãos do professor”. Finalizou dizendo o Conselho da Educação está de portas abertas para ouvir as demandas e contribuir com a educação. “Vamos trabalhando e seguindo em frente”.

Ronilson Ferreira

Homenagem extrapola o protocolo – O professor Ronilson Ferreira parabenizou Professor Cori pela iniciativa e afirmou que o vereador representa a categoria na categoria. Para ele, a homenagem não é apenas um protocolo, é um gesto cordial e de reconhecimento do professor. O professor se dirigiu a uma das homenageadas, a professora Celeste. Para ele, ela transcendeu, tornando-se uma educadora e protagonista na formação de inúmeros jovens.

Cláudia Carvalho de Santana

Professor deixa uma lição de vida para toda uma vida – A professora Cláudia Carvalho de Santana agradeceu ao Professor Cori e disse ser um prazer fazer parte da Mesa do Evento.”Não falamos de qualquer pessoa, ou profissional, falamos de professores, pessoas valorosas que deixam legado muito grande na educação de Conquista. Fico feliz estou a 28 anos na rede municipal de ensino com muito orgulho”. Parabenizou a todos os presentes. Para ela, Professor Cori foi um dos melhores secretários da educação pois exerceu o cargo “com afago e reconhecimento ao nosso trabalho, valorização do ser humano. Ele sabe que passei por muitos percalços, mas não desisto da educação. Sou professora por convicção”. Afirmou que viajou ao Japão através dos livros e explicou que lá, o professor é o único profissional que não se ajoelha diante dos imperadores. “O Japão entende que um país onde não tem professor, não pode ter imperador”. Homenageou a Escola Padre Gilberto Vaz Sampaio, “que vi crescer participando de muito momentos”. Finalizou dizendo que “ser professor é mais que ministrar aulas. É ocupar lugar de destaque na vida de muita gente. A responsabilidade é grande. Colaborando na formação de seres humanos. O verdeiro mestre incentiva o amadurecer, o desabrochar, o florescer, o construir, o viver e deixar um legado muito importante lição de vida para toda uma vida. Parabéns a todos os professores!”

Luiz Carlos Ibiapaba Silva

Há qualificado corpo docente em Conquista – O professor Luiz Carlos Ibiapaba Silva saudou a todos os presentes. Elogiou o trabalho da professora Maria Conceição Meira Barros, destacando que não se trata apenas de uma profissional em educação, mas fez uma escola em educação. “Trabalhar com ela é participar de uma especialização”. Acrescentou que há qualificado corpo docente em Conquista. “A educação caminha graças a estar sustentada nos esforços desses bravos educadores”. Destacou o trabalho do vereador Arlindo Rebouças, pois “foi o primeiro vereador a não falta uma sessão sequer no Conselho de Educação, disposto a brigar pelo que é justo e reto. A CMVC vai sentir sal falta, porque você soube dignificar o serviço público”.

Finalizou seu pronunciamento parabenizando a trajetória do vereador Coriolano Moraes. “Você, à exemplo de Conceição Barros viviam 24 horas a Secretaria Municipal de Educação. Dignificou a educação como professor primário, Diretor da escola Marlene Flores e Coordenador Administrativo na gestão da secretária Ester Figueiredo. Honrou como Secretário de Educação e todos somos testemunhas disso. Portanto, Cori e Arlindo a nossa homenagem merecida a vocês. Me uno nesse momento a todos os professores homenageados das diversas escolas”.

Homenagens – A Audiência Pública teve a participação do cantor Djavan Dutra. Nela foram homenageados os Professores Josefa Nunes Vasconcelos, Marta Maria Figueiredo, Maria Celeste de Carvalho, Everaldo Roberto dos Santos, Maria Luíza de Oliveira Menezes, Paula Cristina Matos de Moura, Paulo Lélis Lima Ramos, Cleonice Oliveira Macedo, Geisa Celeste Oliveira Santos, Jussara Sousa Caracas, Solange Ferraz Ribeiro, Edenisia Fraga Sousa Correa, Lúcia Félix Carvalho, Vitório Keller da Silva Neto, Edmar Prado Correa, Valéria Maria Alves Pinto, Edna Farias Santos, Damasilde Oliveira Silva, Helenice Santos Araújo, Sirlene Sena Santana, Maria Conceição Meira Barros, Diva Silveira, Rosália Maria Santana Araújo, Nayara Oliveira Vasconcelos.