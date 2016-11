CBF abre inscrições para o Curso de Gestão de Futebol 2017

Terceira edição, promovida pela CBF Academy, começa em abril do ano que vem.

Após o sucesso de duas edições, o Curso de Gestão de Futebol promovido pela CBF Academy já está com inscrições abertas para o ano de 2017. De iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o programa tem como objetivo contribuir para a capacitação dos gestores esportivos envolvidos com o futebol de todo o país.

Entre os profissionais que fazem parte do público alvo do curso estão administradores de clubes e federações, gestores de empresas públicas ou privadas ligadas ao esporte, empreendedores de negócios, jornalistas, agentes de atletas, entre outros profissionais envolvidos com o futebol.

A evolução do Curso de Gestão

A primeira edição do Curso de Gestão de Futebol da CBF foi realizada em julho de 2015, com os oito módulos. Na edição deste ano, cada módulo ganhou mais painéis, proporcionando maior troca de informações entre os participantes. A média é de 70 alunos por turma.

Uma das principais características do curso é a integração entre os participantes. Alguns participantes, por exemplo, foram alunos na primeira edição e, neste ano, voltaram como monitores dos painéis. Em 2015, Edu Gaspar, coordenador da Seleção Brasileira, participou do curso e agora será professor. O advogado e atual diretor de competições da Federação Mineira de Futebol Paulo Bracks entrou como aluno e foi palestrante no módulo de Direito Desportivo este ano.

Para a edição de 2017, a expectativa é que o curso tenha uma diversificação maior de participantes, com mais profissionais independentes do futebol e pessoas da mídia, por exemplo. Com isso, a troca de experiências entre os participantes aumentará ainda mais.

COMO PARTICIPAR

Calendário – Curso de Gestão de Futebol 2017 - veja todos os detalhes aqui!

MÓDULO I – Governança e Organização do Futebol – 27, 28 e 29 de abril

MÓDULO II -Planejamento Estratégico – 25, 26 e 27 de maio

MÓDULO III – Direito Desportivo – 22, 23 e 24 de junho

MÓDULO IV – Marketing Esportivo – 20, 21, e 22 de julho

MÓDULO V – Finanças e Recursos Humanos – 24, 25 e 26 de agosto

MÓDULO VI – Gestão de Competições – 21, 22 e 23 de setembro

MÓDULO VII – Gestão Técnica do Departamento de Futebol – 19, 20 e 21 de outubro

MÓDULO VIII – Comunicação no Futebol – 16, 17 e 18 de novembro