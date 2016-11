CDL anuncia carreata com Papai Noel: segunda, 21

Nesta segunda-feira, 21 de novembro, a Camara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista – CDL VCA, vai dar início a campanha de Natal do comércio de Conquista com a tradicional carreata com Papai Noel. Este ano, com o tema “ Um Sonho de Natal ”, a CDL vai sortear um automóvel Ford EcoSport Freestyle 0km completo e mais 20 vales-compra no valor de R$ 1.000,00 cada.

Papai Noel vai passar no carro de bombeiros por diversas ruas e avenidas da cidade até chegar à Praça 9 de Novembro, no final da tarde. A partir desta data, automóvel Ford EcoSport vai ficar em exposição no comércio de Conquista até o dia do sorteio, 07 de janeiro de 2017.

Para concorrer ao Ford EcoSport Freestyle e aos 20 vales-compra no valor de R$ 1.000,00, o consumidor deve comprar nas lojas associadas que aderiram da campanha Um Sonho de Natal, preencher os cupons corretamente e depositá-los na urna na Praça 9 de Novembro ou no interior das lojas, a partir de 21 de novembro. A cada R$ 50,00 em compras, o consumidor terá direito a um cupom até a quantidade máxima de 20 cupons.

O lojista associado ainda tem a oportunidade de participar da campanha de natal da CDL e aumentar as vendas de fim de ano! Basta adquirir um dos kits. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Comercial da CDL pelo telefone (77) 3420 7400 ou 3420 7405.

Por Ascom CDL