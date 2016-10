Centro de Comércio Popular comemora dia das crianças

O mês de outubro é marcado por uma data muito especial: o dia das crianças. Para celebrar esse dia, o Centro de Comércio Popular de Vitória da Conquista realiza, nesta quinta-feira, 6, uma série de atividades especiais.

Durante toda a manhã, das 9 às 13 horas, serão realizadas brincadeiras infantis, animação com palhaços, distribuição de doces, pintura facial e artesanato com biscuit. O Centro de Comércio Popular está localizado na Avenida Crescêncio Silveira, no centro da cidade.

A comemoração é promovida pela Linserv – empresa que administra o equipamento –, em parceria com a Prefeitura, o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Rotary Club.