Cidades que zerarem transmissão de HIV de mãe para filho serão certificadas

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (30) que vai conceder a Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV. A ideia é incentivar o engajamento das cidades a eliminarrem o risco de transmissão do vírus de mãe para filho.

Para receber o documento, os municípios com mais de 100 mil habitantes devem cumprir dois requisitos. O primeiro é registrar taxas de detecção iguais ou inferiores a 0,3 para cada mil crianças nascidas vivas. O segundo é ter proporção menor ou igual a 2% de crianças com até 18 meses expostas ao HIV que foram identificadas como infectadas e estão em acompanhamento na rede pública.

A certificação será avaliada por um comitê nacional que fará a verificação dos parâmetros. Ao todo, 1.952 municípios estão elegíveis. O documento será entregue no dia 1º de dezembro do ano seguinte, data em que é lembrado o Dia Mundial de Luta contra a Aids.

“Motivaremos os municípios para que tenham atenção nesse processo e consigam zerar a transmissão de mãe para filho”, disse o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

A estratégia conta com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) no Brasil.

“O caminho para o fim da epidemia começa com o início da vida sem HIV. Precisamos começar a proteger os bebês”, destacou a coordenadora do Unaids no Brasil, Georgiana Braga.