Clientes Porto Seguro Auto: estacionamento no FIB

Clientes Porto Seguro Auto têm acesso a estacionamento gratuito no Festival de Inverno de Vitória da Conquista

Durante o Festival de Inverno de Vitória da Conquista, que acontecerá de 26 a 28 de agosto, clientes Porto Seguro Auto terão um benefício: estacionamento gratuito, em cada dia do evento. Para participar, basta apresentar o cartão do segurado e um documento de identificação.

A 12ª edição do Festival de Inverno acontecerá de sexta a domingo, a partir das 19h, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida. No palco, nomes como Djavan, Lulu Santos, Nando Reis, Capital Inicial, Natiruts e a dupla Marcos & Belutti animarão o público.

No local, o Porto Seguro Auto também distribuirá panfletos educativos sobre a campanhaTrânsito+gentil. A seguradora atua em Vitória da Conquista desde 2007 e possui um de seus mais de 270 Centros Automotivos, que oferece serviços de revisão veicular, manutenção e reparos para clientes e não clientes.

