Clima olímpico em Vitória da Conquista

O clima olímpico vivenciado no Brasil até setembro deste ano, quando se encerraram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, chegará a cinco municípios baianos através de atividades teóricas e práticas de experimentação de oito modalidades esportivas. Isso será possível graças ao Projeto Bahia Território Esportivo, lançado nesta terça-feira (22), na Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu, em Salvador, que prevê a inclusão social através do esporte. Além da capital baiana, os municípios de Vitória da Conquista, Itabuna, Camaçari e Juazeiro serão contemplados.“É muito importante aproximar as pessoas do esporte. Vamos poder incluir pessoas que assistiram da TV e não tiveram a oportunidade de participar de nenhum evento das Olimpíadas. O esporte educa e proporciona inclusão social”, afirmou o diretor geral da Superintendência dos Desportos do Estado (Sudesb), Elias Dourado.

As atividades práticas de judô, luta olímpica, atletismo, tênis de mesa, basquete, handebol, boxe e badminton serão realizadas em vinte escolas de cada município escolhido e em Arenas Multiesportivas, construídas em espaços públicos nas cidades. A expectativa é que o projeto atenda 22 mil pessoas até o dia 23 de dezembro. De acordo com a vice-diretora da Escola Municipal Anfrísia Santiago, no bairro do Cabula, Roseli Maria da Silva, a aproximação de estudantes com esporte é uma oportunidade de melhorar a capacidade de aprendizagem em ambiente escolar.

“O esporte potencializa a capacidade cognitiva, portanto, as atividades esportivas acrescentam bastante para o estudante. Eles ficam mais concentrados e disciplinados e isso é fundamental para aprender mais”, explicou a educadora.

O Projeto Bahia Território Esportivo é promovido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio da Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb). As atividades nas escolas de Salvador foram iniciadas na última segunda-feira (21). Já na Arena Multiesportiva, que ficará localizada na praça do Parque Costa Azul, a ação começam na quinta-feira (24).