Colégio Opção é destaque no Enem

Colégio Opção destaca Vitória da Conquista no ranking do ENEM, segundo MEC e INEP.

Líder no Ranking de Vitória da Conquista, o Opção desponta entre os 20 colégios baianos com melhor desempenho na prova de Redação do ENEM em 2016.

De acordo com o resultado divulgado pelo Ministério da Educação – MEC, o Colégio alcançou o 1º lugar em Vitória da Conquista e foi o único da cidade a aparecer no ranking.

Já no Curso Pré-vestibular, o Opção alcançou um dos melhores índices do Brasil, somando 33 alunos com notas acima de 900 pontos na redação do ENEM 2016.

FONTE: http://agoranabahia.com.br/escolas-baianas-com-melhores-notas-no-enem-sao-do-interior/

