Começa a Campanha do Outubro Rosa

O câncer de mama

O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que forma um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente, outros não.

Tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano.

Em 2016, para o Brasil, são esperados 77.120 casos novos de câncer de mama. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Na região Norte, é o segundo mais incidente.

Estatística na Bahia

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que na Bahia 12.530 novos casos de câncer vão acometer as mulheres em 2016, sendo 2.760 de mama e, destes, mil ocorrerão em Salvador. Quando detectado em fase inicial, a doença pode alcançar até 95% de cura. Para isso, gestos simples como o autoexame e a observação atenta ao corpo podem representar um grande diferencial para o tratamento.

A orientação é começar os exames clínicos entre 40 e 49 anos. A partir dos 50, mamografias e ultrassonografias. Mas isso não vale para as mulheres com histórico familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau, pois, nestes casos, recomenda-se o acompanhamento clínico individualizado.

Existe tratamento para câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS.

Localização primária casos novos % Localização primária casos novos % Próstata 68.800 22,8% Mama Feminina 57.120 20,8% Traqueia, Brônquio e Pulmão 16.400 5,4% Cólon e Reto 17.530 6,4% Cólon e Reto 15.070 5,0% Colo do Útero 15.590 5,7% Estômago 12.870 4,3% Traqueia, Brônquio e Pulmão 10.930 4,0% Cavidade Oral 11.280 3,7% Glândula Tireoide 8.050 2,9% Esôfago 8.010 2,6% Estômago 7.520 2,7% Laringe 6.870 2,3% Corpo do Útero 5.900 2,2% Bexiga 6.750 2,2% Ovário 5.680 2,1% Leucemias 5.050 1,7% Linfoma não Hodgkin 4.850 1,8% Sistema Nervoso Central 4.960 1,6% Leucemias 4.320 1,6%

* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10

Estimativa 2014: Incidência de Câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva