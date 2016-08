Começa horário eleitoral gratuito: rádios e Tvs

Emissoras de rádio e V começam a exibir horário eleitoral gratuito nesta sexta-feira (26/8)

Transmissão terá dois blocos diários de 10 minutos cada, além de inserções ao longo do dia; exibição ocorre até o próximo dia 29 de setembro

Terá início nesta sexta-feira (26/8) a propaganda eleitoral em rádio e TV para o primeiro turno das Eleições Municipais 2016. A exibição foi distribuída em dois blocos diários, com 10 minutos cada, de segunda-feira a sábado. Além disso, partidos e coligações farão uso de inserções nos intervalos da programação das emissoras ao longo dos 35 dias reservados ao horário eleitoral gratuito. A transmissão segue até o próximo dia 29 de setembro.

No rádio, as exibições dos blocos destinados às candidaturas de prefeitos ocorrerão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Para a transmissão em rede de televisão, serão obedecidos os seguintes horários: das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Já as inserções, válidas para prefeito e vereador, ocorrerão de segunda a domingo com tempo de 30 e de 60 segundos. Ao todo, as inserções deverão ocupar 70 minutos diários, distribuídos ao longo dos intervalos da programação exibida entre 5h e 00h. Desse tempo, deverá ser respeitada a proporção de 60% para prefeito e de 40% para vereador.

Mudanças

Nas eleições deste ano, algumas mudanças propostas pela minirreforma política (Lei nº 13.165), aprovada em setembro de 2015, já passam a valer. Uma delas é a redução do período de campanha de 45 para 35 dias. Além disso, foi extinto o bloco do horário eleitoral dos vereadores, que farão campanha em rádio e TV apenas por meio de inserções.

Consulta

Detalhes sobre o tempo de propaganda destinado a cada partido ou coligação podem ser consultados no portal do TRE da Bahia, no endereço www.tre-ba.jus.br. Na página, basta seguir, pelo menu principal, o caminho: Eleições > Plano de mídia 2016.

Acesse detalhes do Plano de mídia 2016.