Como se preparar para o ENEM

Faltando pouco mais de um mês para as provas do Enem 2016, mais de 8,6 milhões de estudantes estão na reta final dos preparativos. Muitos estão se perguntando se ainda há tempo de fazer mais alguma coisa ou como deve ser a rotina dos próximos dias para tirar o máximo proveito do tempinho que ainda resta.

Neste ano, as provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro e, no primeiro dia, será a vez das questões de ciências humanas e de ciências da natureza. No domingo, serão as perguntas de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e redação.

Com o nervosismo aumentando, agora é a hora de mudar um pouco de hábito. O Stoodi, startup de educação a distância que oferece videoaulas, plano de estudos e monitorias transmitidas ao vivo, preparou algumas dicas para essa reta final:

Foque nas revisões – Agora não é mais tempo de aprender matérias novas. O importante nessa fase é focar na revisão do conteúdo e resolução de edições anteriores do exame. Assim, será mais fácil se familiarizar com a linguagem para conseguir um desempenho melhor no dia da prova.

Crie conexões entre diferentes matérias – Essa é uma das principais dicas para o vestibulando: faça conexões entre as matérias para entender como aquele assunto influencia em seu dia a dia. Por exemplo, na hora de escrever uma redação sobre a lei seca, lembre-se dos princípios biológicos de como o álcool reage no organismo humano. A partir desse ponto, faça um link e discuta as normas de convivência em sociedade, assim como os limites e o respeito pela liberdade. E por aí, vai…

Leia bastante para se atualizar – Com tanta coisa acontecendo nos cenários político, econômico e social, fica até difícil acompanhar tudo. Mas manter-se atualizado sobre o que acontece no mundo é muito importante. Você precisará dessas informações para resolver as questões de atualidades e para formar seu repertório de redação. Apresentar dados de fontes confiáveis é a forma mais simples de fundamentar uma opinião e sustentar um argumento.

Otimize seu tempo – Aproveite esse tempinho para dar uma olhada em alguma lacuna que possa ter ficado. Organize-se e veja qual a prioridade, nessa etapa, você já sabe melhor qual deve ser o assunto que precisa de um pouco mais de atenção.

Mantenha a calma e o foco – De nada adiantará o esforço de todo o tempo dedicado aos estudos se você entrar em desespero. Um psicológico equilibrado, com muita tranquilidade e confiança é diferencial na hora de realizar qualquer prova – principalmente no caso do Enem que requer muita concentração e interpretação de texto. Exercite-se e relaxe, mas mantendo o foco!