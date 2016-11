Comportamento machista não está associado apenas aos homens

Nem sempre o machismo está associado apenas ao comportamento dos homens com relação às mulheres. Embora as mulheres têm ocupado cada vez mais espaço na sociedade brasileira a partir do combate à desigualdade de gênero, ainda é normal observar preconceito e machismo vindo delas.

Seja com as amigas, na criação do filho ou da filha e, até mesmo, no relacionamento afetivo. Muitas vezes este comportamento passa despercebido e acontece naturalmente por uma questão cultural da sociedade. Como identificar comentários machistas entre as mulheres? Confira alguns exemplos com o objetivo de refletir sobre atitudes consideradas normais para algumas pessoas, mas que na verdade, são atitudes machistas:

1- Amiga, se você “ficar” com o cara de primeira ele não vai te valorizar. Tem que se fazer de difícil.

2- Como assim você não quer ter filhos? Nós mulheres já nascemos com o dom de cuidar da família.

3- Nossa colega do trabalho nem ganha tão bem para comprar aquela bolsa. Certeza que tem algum homem bancando.

4- Se você evitar seu marido ele vai procurar outra na rua.

5- Coitada da nossa amiga, tá solteira. Vamos torcer pra ela achar alguém e se casar logo.

6- Amiga, passe batom até para ir à padaria. O príncipe encantado pode estar em qualquer lugar.

7- Aquelas mulheres saem para a balada todos os finais de semana, se eu andar com elas vão achar que sou fácil.

8- Fulana só sai de tênis, mulher tem que ser mais delicada.

9- Lá em casa eu que troco fralda dos filhos e arrumo a casa, homem não leva jeito para essas coisas.

10- Já viu o decote daquela ali? Depois reclama que mexem com ela na rua.

Fonte: Portal Brasil