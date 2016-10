Congresso Estadual do Projeto Salvar em Conquista

Nos dias 4, 5 e 6 de novembro, acontece, no campus de Vitória da Conquista, o Congresso Estadual do Projeto Salvar. O evento, promovido por alunos do curso de Medicina e Geografia, busca fazer uma imersão em atendimento pré-hospitalar nos contextos de incidentes com múltiplas vítimas. O Congresso contará com a participação das principais forças de segurança atuantes em Vitória da Conquista, como Samu 192, Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Bombeiros Militares e as Companhias Independentes da Polícia Militar. Assim, o evento tem como objetivo gerar uma troca de informações e técnicas, além de proporcionar uma melhor articulação entre esses entes e o universo acadêmico. Aberto para estudantes da área de Saúde, médicos, enfermeiros e profissionais da área de resgate e salvamento, o Congresso será marcada pela realização de palestras, mesas-redondas, treinamentos práticos e simulação de desastre automobilístico. As ações acontecem no Centro Municipal de Atenção Especializada (Cemae), nos dias 4 e 5 de novembro, e no Módulo do Curso de Medicina, no dia 6. Os interessados em participar podem se inscrever aqui. Para mais informações, acesse o site do evento.