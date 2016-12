Conquista terá representação no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência

A partir do próximo ano, o Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência de Vitória da Conquista (CMDPD) vai contar com representação no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Coede). O espaço possibilita a discussão sobre a política de inclusão da pessoa com deficiência no âmbito estadual e também a proposição de projetos e ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, não apenas na região sudoeste, mas em toda a Bahia.