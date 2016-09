Convite para Evento Mundo SENAI

É com imenso prazer que o SENAI convida a todos para participação do Evento Mundo SENAI.

Este evento ocorrerá em todo Brasil nos dias 28 e 29 de setembro com Palestras, Minicursos, Exposição de Projetos, Saúde do Trabalhador e muito mais! Aqui todos poderão vivenciar o que é o SENAI com práticas diversas direcionadas a indústria!

Faça parte deste mundo e venha conhecer a nossa nova Unidade localizada na avenida Olivia Flores, n°3900, Bairro Universidade, próximo a UESB, Vitória da Conquista – Ba.

Contato: Crislane Silva / Kécya Fernandes - (77) 3201-5711