Curso para Servidores atuarem em licitações do Estado

A Coordenação Central de Licitação (CCL), vinculada a Secretaria da Administração (SAEB), abriu uma nova turma do curso Noções Básicas de Licitação, direcionado à servidores públicos estaduais.O treinamento será realizado nos dias 6 e 7 de dezembro, no auditório da Superintendência de Patrimônio do Estado (Supat), situado no prédio da Governadoria, Centro Administrativo da Bahia (CAB). O número de vagas é limitado.

O treinamento transmite conceitos e noções sobre licitações para funcionários públicos que atuam na área licitatória do Estado ou que pretendem atuar. A capacitação também vai explicar quais as aplicações dos processos licitatórios, seus procedimentos, modalidades e tipos. O curso vai especificar, ainda, as atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos nas licitações.

A duração total do curso é de 12 horas, sendo 8 horas de aula no dia 6 e outras 4 no dia 7. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de dezembro, ou até o preenchimento das vagas. O curso é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo Portal do Servidor ou pelo endereço eletrônico scm.saeb.ba.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3115-1781.