FBF altera horários do ECPP X Fuminense de Feira

Federação Baiana de Futebol altera horário da estréia do ECPP na Copa Governador

O torcedor de Vitória da Conquista, tem um motivo a mais para acompanhar a estréia do ECPP Vitória da Conquista, na Copa Governador do Estado 2016. A partida contra o Fluminense de Feira, no dia 9 de outubro terá uma preliminar.

Às 15h, se enfrentarão no Lomanto Júnior as Seleções de Vitória da Conquista x Paratinga, pela rodada de volta da 2ª fase do Intermunicipal 2016. Por conta do duelo, o embate entre o Alviverde e o Touro do Sertão teve seu horário modificado.

A Federação Baiana de Futebol adiou o confronto das 16h para as 17h15, assim permitindo a rodada dupla no Lomantão.