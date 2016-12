De 04 a 06 de janeiro as inscrições para sorteio de vagas do Colégio Militar

São do dia 04 até o dia 06 de janeiro de 2017, as inscrições para o sorteio eletrônico de vagas do Colégio Militar de Vitória da Conquista e demais cidades do Estado onde possuem a instituição.

É necessário informar o CPF da mãe e do candidato que pretende participar do processo seletivo para qualquer série oferecida no momento do cadastro online, e independe de sua idade. A exigência visa o aprimoramento do sistema de sorteio. A inscrição só poderá ser efetivada com a informação de CPF de ambos. O número de vagas para Vitória da Conquista ainda não foi divulgado.