Defensoria Pública funciona em nova sede

A nova sede em Vitória da Conquista traz maior comodidade aos usuários dos serviços defensoriais bem como ao corpo funcional da instituição.

Inaugurada pelo defensor público geral, Clériston Cavalcante de Macêdo, com a participação da equipe da regional, autoridades e representantes da sociedade civil, a 2ª Regional da Defensoria Pública do Estado da Bahia em Vitória da Conquista, funciona a partir de hoje em nova sede: Rua Mem de Sá, 10, Bairro Flamengo.

“Este é mais um momento de alegria para a família Defensoria Pública, para os servidores, estagiários, defensoras e defensores públicos do estado da Bahia, e é um momento de alegria para a população que precisa dos serviços prestados pela Defensoria à população de Vitória da Conquista”, destacou o defensor-geral, Clériston de Macêdo, ao entregar a nova sede em concorrida solenidade que aconteceu na última sexta-feira.

De acordo com o sub coordenador da 2ª Regional da Defensoria Pública, Lúdio Rodrigues Bonfim, do início deste ano até agora foram 28 mil atendimentos prestados pela DPE em Vitória da Conquista. O subcoordenador disse também que este momento é uma renovação para a instituição. “É uma nova etapa para todos nós, defensores públicos aqui de Vitória da Conquista, no sentido de aprimorar cada vez mais nosso trabalho e se dedicar mais a ele, sempre buscando o melhor atendimento possível para os nossos assistidos”, pontuou Lúdio Bonfim.

Quem representou os defensores públicos da 2ª Regional foi a defensora pública Marta Cristina Almeida, a segunda defensora a atuar no município. Marta Almeida falou sobre a história da Defensoria Pública e sobre a missão constitucional da instituição: “Efetivar e garantir os pilares fundamentais para a República, igualdade, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo para os milhões de desamparados do país”.

Para a presidente da Associação dos Defensores Públicos da Bahia – ADEP/BA, Ariana Sousa, a nova sede vai proporcionar uma melhor prestação de serviços da instituição e com isso uma maior humanização e acolhimento dos usuários dos serviços da Defensoria, fazendo com que eles se sintam respeitados em sua dignidade como cidadãos.

O subcoordenador das Defensorias Regionais, Walter Nunes Fonseca Júnior, acredita que o histórico da Defensoria Pública em Vitória da Conquista é de muitos desafios. “Aqui há um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo, de suma importância para a Defensoria Pública, principalmente do interior. Esta inauguração representa muito mais respeito e atenção para as pessoas que mais precisam e se socorrem na Defensoria”, concluiu Walter Fonseca.

A cerimônia de inauguração da nova sede na última sexta-feira, contou com a presença de representantes do Tribunal de Justiça da Bahia – TJBA, do Ministério Público do Estado – MPBA, da Defensoria Pública da União – DPU, da Polícia Militar da Bahia – PMBA, da Prefeitura de Vitória da Conquista, da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, entre outras autoridades. Texto e fotos: Por Daniel Alcoeres Gramacho DRT/BA 3686 (Texto e Foto).