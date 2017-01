Democracia festeja posse de Herzem e Irma

Acontece neste domingo, 1º de janeiro, no Centro de Convenções Divaldo Franco, às 15:00 horas, a “Sessão de Instalação da Legislatura” da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, quando serão empossados os 21 vereadores, Gilmar Ferraz; Luiz Carlos Dudé; Danillo Kiribamba; Nildma; Valdemir; Rodrigo Moreira; Osmario; Viviane; Denis do Gáz; Jorge Bezerra e David Salomão. E os reeleitos, Lucia Rocha; Adinilson; Fernando Vasconcelos; Luciano Gomes; Álvaro Pithon; Cícero Custódio; Sidney Oliveira; Professor Cori; Bibia Edjaime Rosa e Herminio Oliveira. De acordo com a Lei Orgânica do Município, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse, sob a presidência do vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na Mesa Diretora.

Após a posse dos vereadores ocorre a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018. A Mesa é composta pelos cargos de: presidente; 1º vice-presidente; 2º vice-presidente; 1º secretário; e 2º secretário. A nova Câmara já com os vereadores empossados, realiza a posse do prefeito e vice-prefeito, Herzem Gusmão e Irma Lemos.

O Prefeito Herzem Gusmão empossa então seu secretariado, Paulo Williams, Administração; Marivone Ribeiro V. Batista, Fazenda; Esmeraldino Correia, Serviços Públicos e Transportes; José Antônio de Jesus Vieira, Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Cláudio Cardoso, Indústria e Comércio; Ceres Neide Almeida Costa, Saúde; Marcos Ferreira, Gabinete Civil; Marcelo Melo, Educação; Arlindo Rebouças, Agricultura; Teresa Cristina Rocha, Cultura e Turismo; Irma Lemos, Desenvolvimento Social; Murilo Mármore, Procurador. A coordenação de imprensa, está a cargo da jornalista Lu Macário.

Segundo a legislação, o vereador eleito que não tomar posse no dia 1º poderá fazê-lo no prazo de 15 dias corridos, salvo motivo aceito pela Câmara Municipal. Caso o prazo expire e o vereador não tome posse, o presidente declarará extinto o mandato e convocará o suplente, exceto se a impossibilidade da posse ocorra por doença comprovada mediante atestado médico, ou outro motivo de igual relevância, previsto no Regimento Interno da Casa e devidamente comprovado.

A Lei Orgânica ainda exige que os “vereadores deverão desincompatibilizar-se e apresentar declaração de seus bens, no ato da posse e no término do mandato, sendo ambas transcritas em livro próprio, resumidas em atas, permitido o conhecimento de seu teor por qualquer do povo”.