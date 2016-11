Divulgada lista de projetos selecionados para FECIBA

A Secretaria da Educação do Estado divulgou, nesta segunda-feira (21), a lista com os 160 projetos selecionados para a 6ª Feira de Empreendedorismo, Ciência e Inovação da Bahia 2016 (Feciba), apresentados por estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio da rede estadual.

A novidade desta edição é a apresentação das temáticas de inovação e tecnologia, graças à inserção de projetos de intervenção social, de baixo custo e que beneficiam a sociedade. A feira visa promover o protagonismo estudantil, dinamizando o ambiente escolar a partir do estudo das Ciências em sala de aula.

Outra novidade é que dez projetos selecionados para a Feciba – prevista para ser realizada no início do próximo ano letivo – irão receber bolsas de iniciação científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no âmbito do Programa Ciência na Escola, da Secretaria da Educação do Estadoa. Estes projetos serão apresentados nos dias 5 e 6 de dezembro, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, para as comunidades escolar e científica.

Relevância Social

Estes projetos selecionados para a Feciba se destacam pelo alcance social. Trata-se, na maioria, de tecnologias sociais aliadas à inovação. Os projetos abordam questões como soluções para adubação na Agricultura Familiar, de plantas e equipamentos usadas no combate ao Aedes aegypy e de matriz energética. Também revelam instrumentos para corrigir a postura e ajudar a amplificar a voz dos professores e incluem ainda temas como gênero, sexualidade, preconceito e motivação juvenil.