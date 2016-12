Divulgado calendário da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, elaborou o novo calendário escolar referente ao ano letivo de 2017. Aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, a programação prevê a realização da Jornada Pedagógica e/ou organização do planejamento para os dias 1º a 3 de fevereiro, e no dia 6 de fevereiro, o início das atividades letivas de 2017.

Além de cumprir rigorosamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que é de 800 horas anuais distribuídas em, no mínimo, 200 dias de trabalho escolar, o Governo Municipal também busca dinamizar o dia a dia nas escolas. Para isso, implantou o Sisteme Escola do Futuro (EDF). Com o sistema, matrículas, transferências e lançamento de notas e frequência dos alunos, por exemplo, podem ser feitos online.

O secretário municipal Educação, Gustavo Leão, lembrou que foram distribuídos netbooks às escolas da zona urbana e também rural com o objetivo de facilitar o trabalho. Atualmente, a rede municipal de Vitória da Conquista conta com 40 escolas na zona urbana e 115 na zona rural, além de 27 creches.