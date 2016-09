Domingo 02: aumenta número de ônibus circulando

Transporte coletivo: linhas especiais circularão neste domingo, 2

A Coordenação Municipal de Trânsito informa que, devido à realização das eleições municipais, os ônibus que executam o transporte coletivo em Vitória da Conquista circularão com uma ampliação de 25,3% em sua frota neste domingo, 2. No total, serão 22 veículos reforçando o quantitativo regular dos domingos. As linhas circularão nos mesmos horários em que são distribuídas aos sábados. Seguem as linhas que irão participar da operação especial:

R01 – VILAS SERRANAS / CENTRO

R06 – SENHORINHA CAIRO / CENTRO

R10 – CAMPINHOS / CENTRO

R12 – PATAGÔNIA / CENTRO

R15 – MORADA REAL / CENTRO

R16 – CONQUISTA VI / CENTRO

R17 – LAGOA DAS FLÔRES / CENTRO

R18 – BOA VISTA / CENTRO

R19 – RODOVIÁRIA / CENTRO

R22 - MORADA DOS PÁSSAROS / CENTRO

R23 – VILA AMÉRICA / CENTRO

R25 – MIRO CAIRO / CENTRO

D30 – VILAS SERRANAS / UESB

D33 – CONQUISTA VI / UESB

D34 – PATAGÔNIA / UESB

D35 – RODOVIÁRIA / UESB

D38 – ALTO MARON / CONQUISTA VI

D41 – NOVA CIDADE / ATACADÃO

P50 – VILAS SERRANAS / CONQUISTA VI