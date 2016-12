‘Eco Teens e Eco Kids’ envolve alunos em produção de jornais ambientais

Com o lançamento de mais quatro edições nos municípios de Vitória da Conquista, Alagoinhas e Itanhém realizados este mês, o projeto ‘Eco Kids e Eco Teens’ do Ministério Público estadual promoveu este ano a produção de 21 jornais voltados à conscientização e educação ambientais elaborados por alunos das escolas de ensino fundamental, públicas e privadas, custeados por infratores ambientais em cumprimento de pena alternativa. Foram mais de oito mil estudantes envolvidos no projeto em 2016.

Ao longo do ano, houve também lançamento de edições em Anagé, Barra do Choça, Dom Macedo Costa, Encruzilhada, Itanhém, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Varzedo. Em setembro, o projeto conquistou o Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com a primeira colocação na categoria ‘Defesa dos Direitos Fundamentais’.

Em novembro e início de dezembro, ocorreram em Vitória da Conquista os lançamentos da 4ª edição do Eco Teens produzida por 665 alunos, entre 9 e 18 anos, do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Municipal Edivanda Maria Teixeira, que deram à publicação o título ‘Juntos somos mais pela preservação do meio ambiente’; e da 5ª edição do Eco Teens elaborada por 900 estudantes do 6º ano ao ensino médio e EJA do Colégio Estadual Adelmário Pinheiro, com idade entre 12 e 25 anos. Eles apreenderam e escreveram sobre preservação dos recursos hídricos, a partir da observação do rio Verruga, que sofre degradação ambiental. Eles também realizaram atividades de revitalização do próprio ambiente escolar.

Em Alagoinhas, foi lançada a 2ª edição do Eco Teens produzida por 50 alunos do ensino fundamental do Colégio Estadual Leôncio Pereira dos Santos, que abordaram as consequências de incêndios ao meio ambiente, a partir de conhecimentos ensinados por bombeiros, além de questões sobre agricultura familiar. Foi o primeiro jornal da zona rural do município, onde a escola se localiza, no povoado de Estevão. Em Itanhém, o lançamento ocorreu na Vila Salomão, pela Escola Municipal João Lopes de Ângelo. Participaram 74 alunos do ensino fundamental, os quais efetuaram apresentações sobre o tem do jornal ‘Salomão: Nossa história, suas águas’.

Encerramento

No último dia 25, as atividades do ‘Eco Kids e Eco Teens’ neste ano foram encerradas com uma solenidade de entrega de certificados às escolas participantes do projeto em Vitória da Conquista. O evento foi realizado na Câmara de Vereadores, com apresentações culturais de alunos e com apresentação de balanço apontando o cumprimento das metas anuais – realização das edições e eventos planejados. Um dia antes, inclusive, a promotora de Justiça Karina Cherubini, idealizadora e gerente do projeto, fez a prestação de contas de 2016 das atividades realizadas no município e apresentou a proposta de aplicação de verbas do Fundo Municipal do Meio Ambiente ao Conselho de Meio Ambiente, órgão responsável por acompanhar a utilização dos recursos. Segundo Cherubini, em reuniões de avaliação Alagoinhas, Anagé, Barra do Choça, Encruzilhada e Vitória da Conquista, o Conselho Editorial dos jornais deliberou pela continuidade do projeto em 2017, mantendo o mesmo número de edições produzidas neste ano.