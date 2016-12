ECPP e torcida Criptonita são homenageados na Câmara

Durante a sessão ordinária realizada na manhã dessa sexta-feira (02) foi entregue a moção de aplauso nº 149/2016 ao senhor Ederlane Amorim, presidente do ECPP pelo penta campeonato na Taça Governador do Estado e à torcida organizada Criptonita pela festa que fez em apoio ao time.

Ederlane Amorim

Ederlane Amorim, presidente do ECPP, ressaltou a importância do esporte, “principalmente para as pessoas que precisam do esporte”. Lembrou que essa homenagem é “pertinente ao nosso universo esportivo”. E aproveitou para “agradecer muito a essa casa que sempre contribuiu para a construção desse time que conquistou respeito em todos os lugares que passou. Futebol é lazer, saúde, desenvolvimento, é difícil, mas com muito orgulho que recebemos mais uma vez esse homenagem”.

Flávio Tavares

Flávio Tavares, presidente da torcida organizada Criptonita, agradeceu o apoio e enfatizou a importância de fazer parte da torcida: “temos um prazer enorme de estar sempre ao lado desse time e quero aqui registar nossos sentimentos ao time da Chapecoense, #ForçaChape ”.