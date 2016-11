ECPP pentacampeão da Copa Governador do Estado

Clique na foto para baixar o poster em alta qualidade



O time do Esporte Clube Primeiro Passo – ECPP Vitória da Conquista venceu, na tarde deste domingo, jogando em casa no estádio Lomanto Júnior, a equipe do Jacobina pelo placar de 1 a 0 pela segunda partida da grande final da Copa Governador do Estado.

Com o resultado, o ECPP Vitória da Conquista sagrou-se pentacampeão da competição e é a equipe que mais venceu o torneio em toda a história.

O presidente do ECPP Vitória da Conquista, Ederlane Amorim, disse que vai decidir juntamente com os demais membros de sua diretoria, se disputa em 2017, a Copa do Brasil ou a série D do Campeonato Brasileiro.

A segunda colocada na competição, a equipe do Jacobina, depois da decisão do time de Conquista, vai ficar com a vaga remanescente.