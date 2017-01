ECPP se apresenta nesta segunda, 02

A FBF realizou alterações na tabela do Campeonato Baiano 2017. Três partidas do ECPP sofreram alterações.

Vitória x ECPP passou de 1/2 para 2/2, às 20:30h no Barradão.

Galícia x ECPP que aconteceria no dia 8, mudou para 11/2 em Pituaçu.,

Já a partida contra o Bahia será no dia 5/3, ao invés de 2/3, no Estádio Lomanto Júnior.

A estréia do ECPP no Baianão será no dia 29 de janeiro, no Lomantão contra o Bahia de Feira.