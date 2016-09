Eleitores podem fazer simulações em urna eletrônica

Foto: Arquivo/Agência BrasilO simulador conta com candidatos fictícios do esporte, apenas para a prática dos testes

Está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um simulador virtual de urna eletrônica. O mecanismo possibilitará que os eleitores se familiarizem com o sistema, realizando testes, e não cometam erros no dia oficial do primeiro turno de votação.

De acordo com o chefe da sessão de voto informatizado do TSE, Rodrigo Coimbra, a ação visa proporcionar uma votação mais tranquila aos cidadãos. ”O processo de eleição é muito simples, mas é importante que o eleitor tenha conhecimento prévio de como a urna funciona”, ressaltou Rodrigo Coimbra.

Por meio do simulador, é possível votar para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Na página, há uma lista com candidatos fictícios apenas para a prática dos testes.

Usando o teclado da urna, que é similar ao do telefone, só é preciso digitar o número do candidato ou do partido de sua preferência. Na tela, surgirão a foto, o número, o nome e a sigla do partido do candidato. Caso as informações estejam corretas, a tecla verde “Confirma” deve ser pressionada.

Após o registro do voto para todos os cargos, a urna emitirá um sinal sonoro mais intenso e prolongado e aparecerá na tela a palavra “Fim”.

Como corrigir o voto

Se não aparecerem na tela todas as informações sobre o candidato escolhido, aperte a tecla laranja “Corrige” e repita o procedimento anterior.

Como votar em branco

Para votar em branco, aperte a tecla “Branco”. Confirme o seu voto apertando a tecla verde “Confirma”.

Cuidado!

Seu voto poderá ser nulo se você digitar um número de candidato ou de partido inexistente e, depois, apertar a tecla verde “Confirma”.

Fonte: Portal Brasil, com informações do TSE