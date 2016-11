Elomar participa do Conversas Plugadas em Salvador

O cantor, compositor e escritor conquistense Elomar Figueira Melho, conhecido nacional e internacionalmente como um trovador que reúne em seu trabalho a cultura ibérica no Brasil, reencontra o público em grande estilo, no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, como convidado do projeto ‘Conversas Plugadas’, nesta sexta-feira, 25, às 18h30, no Foyer do TCA. O acesso é gratuito, sujeito à lotação do espaço, e com senhas distribuídas uma hora antes do evento.

Logo após o bate-papo, que será mediado pelo secretário estadual de Cultura, Jorge Portugal, e pelo reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Carlos Salles, o artista participará de uma sessão literária, lançando o segundo livro da carreira, ‘A Era dos Grandes Equívocos’. A obra é uma espécie de ensaio, que começou a ser escrita em 2004, no qual Elomar, sem qualquer intenção política ou mesmo conotação religiosa, parece ter profetizado o atual cenário vivido no Brasil.

No sábado (26), às 20h, o artista sobe ao palco do TCA com o espetáculo inédito em Salvador, ‘Concerto Pluro’, apresentando-se ao lado da Camerata Caleidoscópio, formada por seu filho, o violonista e maestro João Omar, e os músicos Elena Rodrigues e Marcos Roriz.