Equipe da VIABAHIA realiza parto em Base de Atendimento

Equipe responsável pelo atendimento com o bebê bem acolhido

Ajudar a salvar vidas faz parte da rotina da equipe de resgate da VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A. E de vez em quando este dia a dia em uma rodovia revela surpresas agradáveis, como a que aconteceu no dia 26 de setembro.

Uma mulher deu à luz em uma base de apoio ao usuário (Base SAU), localizada no Km 840 da BR-116 – rodovia Santos Dumont, na região de Vitória da Conquista. Liara Pereira dos Santos, de 43 anos foi atendida pelos resgatistas Lucielio Santos Oliveira e Welton Soares Bispo, responsáveis por todo o procedimento de parto de uma menina, cujo nome chegou a ser revelado, de 3,800 Kg. Em seguida, mãe e bebê foram encaminhados para o Hospital Municipal Esaú Matos, que é referência neste tipo de atendimento.

“Trabalhamos em uma rodovia que é rota de ligação com vários municípios e povoados próximos e fatos como este ocorrem com certa frequência. Temos que estar sempre preparados e com os equipamentos necessários para prestar um atendimento eficiente e seguro. Sempre nos envolvemos com os pacientes e no dia seguinte perguntamos à equipe médica do hospital o estado de saúde das envolvidas na ocorrência e nos disseram que mãe e bebê passam bem”, explica Welton.

Serviços aos usuários

A concessionária atende a chamados através dos telefones 0800-6000-324 para a BR-324 – rodovia Eng° Vasco Filho e 0800-6000-116 para a BR-116 – rodovia Santos Dumont, que recebem chamadas também através de aparelho celular. Ao longo das rodovias há 15 (quinze) Bases dos Serviços de Atendimento aos Usuários (SAUs), que estão equipadas com banheiros femininos e masculinos e banheiros para portadores de necessidades especiais.