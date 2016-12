Estado realiza pagamento do funcionalismo no dia 30

O pagamento do funcionalismo público estadual deste mês de dezembro será efetuado no dia 30. Serão pagos, de forma unificada, os 260 mil servidores públicos, incluindo ativos, inativos e pensionistas pertencentes à Administração Direta e Indireta do Estado. As datas e a forma de pagamento foram definidas pela Portaria nº 026/2016, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em 22 de janeiro de 2016.

Também de acordo com a tabela de pagamentos da Portaria 026/2016, os servidores receberam a segunda parcela do décimo terceiro salário, no último dia 20. O Estado da Bahia mantém o pagamento do funcionalismo rigorosamente em dia, graças ao equilíbrio fiscal do Estado. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, o desembolso total do governo da Bahia com os pagamentos a servidores dos três poderes neste final de ano, somando-se o décimo terceiro com a folha do mês, é de R$ 2,08 bilhões.