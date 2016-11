Estudante da zona rural eleito ao Parlamento do Mercosul

Um projeto sobre gestão escolar vai fazer o estudante Admilson dos Santos Boaventura – morador do povoado Sítio da Conceição, na zona rural de Adustina, no nordeste da Bahia – voar alto pelo Brasil e exterior. Aluno do 1º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Castro Alves, ele foi eleito o representante da Bahia para o projeto Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) e será um dos 27 brasileiros, um de cada estado, a exercer um mandato de dois anos (2016 a 2018) no PJM.Admilson embarca para Brasília no dia 12 de dezembro, onde fará um curso de formação sobre o papel do parlamentar juvenil. Ele também vai participar de encontros nacionais e internacionais para a troca de experiências com estudantes dos demais países participantes.O estudante baiano foi eleito por votação na internet, totalizando 1.127 votos, após apresentar o projeto intitulado ‘Progresso Conjunto – Sua opinião faz a mudança’, que propõe um modelo educacional no qual o aluno opine e participe das tomadas de decisões, juntamente com a gestão escolar.

Novas perspectivas

Filho de lavradora, com cinco irmãos, Admilson nunca saiu da região Nordeste, pois só conhece a Bahia e o estado de Sergipe, por morar na divisa entre os dois estados. Ele comemorou o resultado e acredita que a participação no Parlamento Juvenil do Mercosul irá abrir novas perspectivas para a vida dele.

“Foi uma grande luta para chegar até aqui porque sou muito esforçado e nunca desisto de meus objetivos. Estou muito feliz porque vou viajar de avião pela primeira vez e poder conhecer outros Estados brasileiros e países. Quero dar o melhor de mim e orgulhar minha mãe que me criou sozinha e, apesar das dificuldades, nunca deixou de me apoiar. Esta é uma oportunidade incrível e que vai ser muito importante para a minha carreira”, revela o estudante.