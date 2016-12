Experiência do Orçamento Participativo vira livro

Criado no município em 1997 como instrumento de participação popular e gestão democrática, o Orçamento Participativo de Vitória da Conquista se transformou em livro. A obra “Orçamento Participativo e Gestão Pública Societal” é resultado das pesquisas e dissertação de mestrado do Analista Universitário, Flávio Novaes.

O livro, que descreve a experiência pioneira na Bahia e no Nordeste, foi editado pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Além de levantamento documental, o pesquisador e autor participou do IX Congresso do Orçamento Participativo realizado em 2011. Na ocasião, foram entrevistados 350 delegados.

Recordando experiências de alguns moradores do município, principalmente da zona rural, o prefeito Guilherme Menezes, descreveu a experiência do OP como uma escola de cidadania. “Nós da gestão aprendemos muito, principalmente com a população, que vive nos locais e conhece de perto as suas necessidades apontando no Orçamento Participativo o que é prioridade em cada local”, disse o gestor.

O autor do livro, Flávio Novaes, lembrou que a escolha do tema para a dissertação de mestrado é fruto do interesse em discutir o OP como experiência inovadora e de democratização da gestão. Sobre os resultados do trabalho, o pesquisador apresenta alguns: “aproximação da sociedade civil com o executivo municipal e maior transparência administrativa”.