FBF e clubes definem fórmula de disputa do Baianão 2017

A história da próxima edição do mais importante campeonato estadual do Norte-Nordeste começou a ser escrita nesta quarta-feira (30). A Federação Bahiana de Futebol (FBF) e os clubes deram o primeiro passo rumo ao início da Série A do Baianão 2017.

Na sede da entidade foi realizada a Reunião do Conselho Técnico da Competição. O presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, o vice-presidente, Ricardo de Lima; a diretora técnica, Taíse Galvão; e o assessor jurídico, Manfredo Lessa receberam os representantes do clubes habilitados a participarem do campeonato.

Todas as 11 agremiações, Vitória, Bahia, Juazeirense, Fluminense de Feira, Galícia, Jacobina, Flamengo, Jacuipense, Vitória da Conquista, Bahia de Feira e Atlântico, foram representadas por presidentes ou diretores.

No local, os dirigentes discutiram aspectos técnicos da competição, como cumprimento do regulamento e estatuto do torcedor, além da regularização dos laudos técnicos dos estádios. O clube que não apresentar os laudos técnicos de Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Engenharia (CREA-BA) das suas praças esportivas terão seus mandos de campo transferidos para uma das três praças esportivas da Capital (Barradão, Pituaçu ou Arena Fonte Nova).

Em seguida, os presentes partiram para o momento mais esperado, a definição da fórmula de disputa. A FBF apresentou a proposta de uma competição com pontos corridos na Fase de Classificação, com todos os clubes em um mesmo grupo, onde se enfrentariam em sistema apenas de ida, classificando-se para a segunda fase, de Semifinal, as quatro primeiras colocadas do grupo.

Já a Semifinal passaria a ocorrer em sistema de ida e volta, com 1º colocado x 4º colocado e 2º colocado x 3º colocado. Os dois vencedores decidiriam a competição também em jogos de ida e volta.

O Esporte Clube Bahia, através de seu presidente, Marcelo Sant’Ana, sugeriu uma alteração na fórmula, com a semifinal também realizada apenas com jogo de ida, a renda dividida em 60% para o mandante e 40% para visitante e sem vantagem para a equipe de melhor campanha. Se houvesse empate nos 90 minutos, a vaga para a final seria disputada em cobranças de pênaltis.

A sugestão do Tricolor foi colocada em votação. Mas, com votos de Atlântico, Vitória da Conquista, Vitória, Fluminense, Jacobina e Juazeirense, a fórmula com jogos de ida e volta na semifinal venceu, por 38 pontos a 28, a fórmula sugerida por Sant’Ana, que teve o apoio de Bahia de Feira, Flamengo, Jacuipense e Galícia.

Outra novidade no Baianão 2017 está no sistema de definição das vagas para as competições nacionais. Os presidentes de Bahia de Feira, Thiago Souza, e Jacuipense, Felipe Sales, propuseram que todas as vagas para Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D sejam definidas no Estadual, sem a cessão de vagas para a Copa Governador do Estado.

Em nova votação, a sugestão dos dois dirigentes foi aprovada por 49 pontos contra 17, com votos favoráveis dos próprios Bahia de Feira e Jacuipense, e mais Atlântico, Flamengo, Bahia, Vitória, Galícia, e Juazeirense. Posicionaram-se contra e defenderam a manutenção de vagas na Copa Governador do Estado apenas o Vitória da Conquista, Fluminense e Jacobina.

Assim, ficou definido que o campeão, o vice-campeão e o 3º colocado do Baianão 2017 garantirão vagas nas Copas do Nordeste de 2018. O campeão, o vice-campeão e o 4º colocado garantirão vagas na Copa do Brasil de 2018. Já os três melhores colocados em toda a competição, excluindo Bahia e Vitória, terão direito às vagas na Série D do Brasileirão 2018.

Com a escolha da maioria do colegiado pela definição de todas as vagas no Estadual, a Copa Governador do Estado, ou qualquer outra competição que seja realizada em seu lugar, no segundo semestre de 2017, será disputada em categoria Sub-23, sem premiação com vagas. Bahia e Vitória garantiram antecipadamente que participarão desta competição.

3º Lugar - Mais uma novidade do Baianão 2017 diz respeito à definição do 3º colocado. Não haverá mais confronto entre os derrotados da semifinal para a definição. Entre as equipes derrotadas na semifinal, será declarada 3ª colocada do Baianão aquela que obtiver melhor campanha em toda a competição, após o somatório de todas as fases.

Rebaixamento - Serão rebaixados para a Série B do Baianão 2018 os dois últimos colocados da 1ª fase, sem a necessidade de quadrangular do rebaixamento, já que, com a nova fórmula, todos os 11 clubes se enfrentarão na primeira fase, totalizando o mínimo de dez partidas para cada.

Troféu - Ao final da reunião, o representante da Juazeirense, Randerson Leal, pediu a palavra e sugeriu que o troféu de campeão do Baianão 2017 leve o nome do radialista e ex-presidente do Colo Colo de Futebol e Regatas, José Maria Almeida de Santana. A homenagem foi aprovada por unanimidade entre os clubes.

Inscrições – As inscrições dos participantes na competição começarão nesta quinta-feira (1º) e se encerrarão no dia 16 de dezembro. Vale lembra que, por determinação da Lei do Profut, que já está em vigor, só poderão disputar competições aqueles clubes que apresentarem suas Certidões Negativas de Débitos. O clube que não apresentar até a data limite as certidões será rebaixado para a divisão de acesso e dará lugar ao segundo colocado da Série B do Baianão 2016.

O Baianão 2017 será iniciado no dia 29 de janeiro de 2017, com a fase de classificação se encerrando no dia 5 de abril. As semifinais acontecerão nos dias 9 e 16 de abril, enquanto que as finais nos dias 30 de abril e 7 de maio. Será um total de 15 datas.